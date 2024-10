A koncert előtt családias hangulatban vacsoráztak a zenekarral. Mindig sikerül ilyen nyugalomban megérkezni a koncertekre?

Ez teljesen véletlen, van, amikor nincs idő. Én most Nyíregyházán pihentem a feleségemmel, és onnan érkeztünk Miskolcra. Őszöltünk, mert egy rockzenész nem tud nyáron nyaralni, azt el kell felejteni.

Ha már Miskolc, akkor járt már a Barlangfürdőben?

Persze! Ahogy korábban mondtam, a turnék során rendszeresen Miskolctapolcán laktunk, és én a Barlangfürdőben töltöttem a a szabadidőmet. Úszó és vízilabdázó voltam, hatéves koromtól húszéves koromig a margitszigeti uszodában éltem, a víz a lételemem. Ha én olyan helyen vagyok, ahol fürdő vagy strand van, azonnal a vízben vagyok, ha tehetem. A vízben én sokkal jobban érzem magam, mint a szárazföldön, legszívesebben mindig a vízben lennék. Úgyhogy ha Miskolc van, akkor Miskolctapolca és Barlangfürdő minden alkalommal, remélem minél hamarabb újra!

Készülnek-e új dalok, mire számíthat a közönség?

Kicsit túloztam a semmittevéssel, mert hét közben mindig átjár hozzám a Gál Gabi, a gitáros, és csináljuk az új számokat. Most is itt van nálam a tablet, a zenék készen vannak, már csak a szövegeket kell megírni. Az a legnehezebb, mert mindig az jut eszembe, hogy már mindent megírtak, miről írjak? Majd meglátjuk, a bluesba minden belefér. Akár Miskolc is, megígérem, hogy az új dalok valamelyikébe belefűzök valami miskolci bulit.



Rengeteg miskolci kaland volt, de azokról nem beszélhetek

– mondta nevetve a beszélgetés végén Takáts Tamás.