Tokaj-hegyalja összetartozását szimbolizálja a szőlő-összeadási ceremónia

A szüreti menetet tárogatószó fogadta, majd mazsorettek és fúvószenekarok teremtették meg a ceremónia hangulatát. A Fesztiválkatlan színpadára először a borlovagok vonultak fel, majd a Tokaj-hegyaljai polgármesterek követték őket. A kisbíró ünnepélyesen kihirdette a Polgármesteri Bor összeadásának ceremóniáját, Posta György, Tokaj polgármestere pedig köszöntötte a megjelenteket. A polgármester kiemelte, hogy a szőlő-összeadási ceremónia egyedülálló a világon, hiszen sehol máshol nincs példa arra, hogy egy borvidék valamennyi polgármestere így működjön együtt. Külön köszöntötte azt a nyolc polgármestert, akik első alkalommal vettek részt az eseményen.

Szőlőkoszorú és kötözőleányok

A hagyományőrzés jegyében a ceremónián a múlt szüreti szokásaira is emlékeztek. Egykor, amikor a szüret befejeződött, a szőlőkoszorút bemutatták, és hogy a következő évben is jó legyen a termés, a kötözőleányok szalagot kötöttek a gazda kezére. Ezt a hagyományt idézték fel azzal, hogy Partha Satpathy, India nagykövetének kezére szalagot kötöttek, aki az esemény díszvendége volt. Dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke is beszédet mondott, kiemelve a borvidék erős együttműködési hagyományait. Emlékeztetett, hogy már 1570-ben is közösen dolgoztak a hegyaljai borászok, és hangsúlyozta, hogy az új generációk kötelessége továbbvinni ezt a szellemi és materiális együttműködést, amelynek szimbóluma a szőlő és a bor. A polgármesterek közötti együttműködés példaértékű, amely erősíti a térség sikerét.

A tokaji bor a történelem és kultúra része

Két éve Hajdúszoboszló is hozzájárul szőlővel a Polgármesterek Borához, noha nem Tokaj-hegyaljai település. Kovács Gergely, Hajdúszoboszló alpolgármestere elmondta, hogy a két város kapcsolata két éve kezdődött, és büszkeség számára, hogy Hajdúszoboszló a szerény szőlőjével hozzájárulhatnak ehhez a különleges borhoz. Reményét fejezte ki, hogy a két város és a régiók közötti együttműködés hosszú távon is fennmarad.