A Szimbiózis Alapítvány célja immár huszonöt éve, hogy segítséget nyújtson a sérült gyermekeket nevelő családoknak és a felnőtt fogyatékkal élők önálló életviteléhez. A szervezet legnagyobb projektje a Baráthegyi Majorság, egy nemzetközileg elismert szociális farm Miskolcon, ahol több mint száz ember él és dolgozik. A Szimbiózis Alapítvány szolgáltatásai közé tartozik a szociális alap- és szakellátás, foglalkoztatás, rehabilitáció, társadalmi integráció, és piacképes termékek előállítása.

A Szimbiózis Alapítvány 25 éves jubileumi ünnepségén dr. Kósa Ádám államtitkár és Matiscsák Éva Miskolc alpolgármestere kopjafát avattak.

Fotó: Vajda János

A Szimbiózis Alapítvány pártfogoltjai voltak a házigazdák és a főszereplők is

Lászka Alexandra és Gerzson András – két fiatal, akik a Szimbiózis Alapítvány kötelékében dolgoznak – voltak az esemény házigazdái. Alexandra elmesélte, hogy a majorság konyháján dolgozik, és nemrég a vőlegényével és testvéreivel saját lakásba költözött. András, aki a Szimbiózis lekvárüzemében raktárosként dolgozik, megosztotta, hogy a majorságban él, és kéthetente látogat haza a családjához, a majorságot a második otthonának érzi.

A társadalom teljes értékű tagjai

Huszonöt évvel ezelőtt az olyan szavak, mint az egyenlő esélyű hozzáférés, a támogatott lakhatás, az autizmus specifikus ellátás inkább utópisztikus gondolatnak tűntek, mint realitásnak. Huszonöt éve az érintett szülői igényekre reagálva született egy alapítvány, mely a fogyatékossággal élő embereket teljes értékűnek tekintette

– osztotta meg jeltolmács segítségével gondolatait dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára. Az államtitkár felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt Európai Parlamenti képviselőként tette le a Baráthegyi Manufaktúra alapkövét, mely nem csak felépült, de azóta húsz fogyatékos személynek biztosít munkát. A fogyatékossággal élő emberekre a társadalom önálló résztvevőiként, teljes értékű tagjaiként tekint a kormány – közölte az államtitkár.

Dr. Kósa Ádám államtitkár jelelve osztotta meg gondolatait.

Fotó: Vajda János

A 25. születésnap főszereplői azok voltak, akikért az Alapítvány megszületett, többen is elmeséltek, mióta élnek vagy dolgoznak itt és mit jelent számukra az a lehetőség, amit a Szimbiózis biztosít számukra. Nagy Iván 2018 óta él a majorságban és a kezdetektől kertészeti munkakörben dolgozik, szabadidejében is a gyógynövényekről tanul, már több tanfolyamot is elvégzett. A Virágos Miskolc versenyben ő képviselte az alapítványt zsűritagként a bérházi kiskertek versenyében, amire nagyon büszke. Hegedűs Annamária, aki már tizenöt éve dolgozik a Szimbiózis varrodájában, arról beszélt, hogy az itt szerzett barátok és az a tudat, hogy szükség van a munkájára, erőt adnak a mindennapjaihoz.