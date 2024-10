A Zemplén Fanatik Egyesület tagjai azt vallják, a sziklamászás a pillanat megélésének művészete: mászás közben nem gondolkozol munkahelyi vagy otthoni problémákon, hanem fókuszálsz a fogásokra, a lépésekre, a sziklára. Bármit teszel, beszippant a jelen. Ennek jegyében szervezték meg - immár a negyedik - Sziklamászó Pikniket a Megyeren.

Sok érdeklődőt vonzott a negyedik Sziklamászó Piknik a Megyeren

Fotó: Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület

Az időjárás is a szervezők mellé állt szombaton, verőfényes napsütés várta a kirándulókat a sárospataki Megyer-hegyen. De ezen a szombaton nemcsak kirándulni lehetett, akinek volt kedve és bátorsága, a sziklamászást is kipróbálhatta a Megyer-hegyi Tengerszem sziklafalain.

A szervezők gondoskodtak a felszerelésről, egy kis tábortűzről, ahol reggel már főtt a kávé, de volt pogácsa, gyümölcs és finom tokaji bor is.

Negyedik Sziklamászó Piknik a Megyeren

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehetett részt, de aki ott volt, biztos nem bánta meg. Aggodalomra nem volt ok, a profik a mászás minden csínját-bínját megmutatották a bátor jelentkezőknek. Gyerekek is kipróbálhatták a sziklamászást, természetesen szülői hozzájárulás vagy jelenlét mellett.

Volt is bátor jelentkező bőven. Köztük volt az 5 éves Izabella is, aki szüleivel és kutyájukkal érkezett a Megyer-hegyre. Sétáltak egy kört, felmentek a kilátóra, majd a kislány közölte az apukájával, hogy ő szeretné kipróbálni a sziklamászást.

„Lent azért volt némi hezitálás, de mivel sok kisgyerek is mászott, illetve várt a sorára, egyre vonzóbbá vált számára. Ekkor sietett segítségünkre Szántó Csaba és a hezitálást tettek követték. Izuka meghalkult, ami valjuk be, elég nagy szó nála. Figyelmesen nézte, hogy adják rá a beülőt, illetve a sisakot. Odaléptünk a kötélhez és felnéztünk a sziklafalra… Valahogy távolabbról kisebbnek tűnt. Mondtam Izunak, hogy próbálja meg, de bármikor abba hagyhatjuk, semmi elvárás nincs, csak addig csináld amíg tetszik! Bólintot, majd esetlen mozdulatokkal, mint aki igazából nem is nagyon akarja, elkezdett mászni. Bátorítás mellett, némi rásegítéssel, de elindult! Ahogy haladt, egyre ügyesebben kereste a kapaszkodó pontokat. Noha végig azt magyarázta, hogy ez neki nem nagyon megy, jeleztük számára, hogy annak ellenére, hogy szerinte nem megy neki, egyre magasabban jár. Egy adott ponton megállt és szétnézett, jelezte, hogy eddig sikerült. Mondtam neki, hogy nézzen szét, milyen magasra is jutott. Kicsit félénken, de mégis büszkén nyugtázta nem kis teljesítményét. A nagyjából 8 méteres magasság szabad sziklafalon elsőre azt gondolom, hogy megsüvegelendő! Akkor se lettem volna boldogabb, ha végig fel tud mászni! Nagyon büszkék voltunk rá és láttam, hogy ő is magára! Azt hiszem, hogy ezekért a dolgokért éri meg csinálni a napokat, vagy szülőnek lenni” - mesélte a kisány apukája.