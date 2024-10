Az önkormányzat szeretné felújítani a városközpontot. A szeptember 27-i Közbeszerzési Értesítő szerint a jelenleg kihasználatlan területet bevonnák a városi élet működésébe, ennek érdekében gyalogúttal kötnék össze a Hősök terét és a Kölcsey utcát. Ezen túl új játékok kerülhetnek a játszótérre: mászótorony, hinta, árnyékolt homokozó, rugós elemek. A területen padokat helyeznének el (egy okospadot is), továbbá 3 térfigyelő kamerát. Az új gyalogút és a játszótér mentén napelemes kandelábereket telepítenének, valamint szelektív hulladékgyűjtőket. A játszótéren helyet kapna egy ivókút is. A projekt részeként felújítanák a város központjában lévő egyik utat is.