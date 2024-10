Sütőtök mindenhol

–A programsorozatot, úgy álmodtuk meg, hogy izgalmas és érdekes legyen a gyerekek számára. A színházterem bejáratánál különböző méretű tökök közül lehetett válogatni, majd a helyszínen kifaragni egy tetszőleges kompozíciót. „Készítsünk otthon családi összefogással töklámpát” elnevezéssel hirdettünk versenyt, így az eseményre elkészült tökökkel is lehetett érkezni. Ezeket természetes alapanyagokból és kiegészítőkből kellett elkészíteni. Szép számmal érkeztek be az alkotások – tudtunk meg Kércsi Tibortól. A tökfaragás mellett színpadi zenés programokkal is készültek a szervezők. Többek közt a helyi Császta néptánc együttes nyitotta meg az eseményt. Ezt követően két folk koncertet hallgathattak meg a gyerekek a Hegyalja Folk Akusztik és a Gézengúzon zenekart. A gyerekeknek lehetősége volt kézműves foglalkozás keretén belül szebbnél szebb tököket készíteni Hencs Anna rajztanár segítségével. Kizárólag természetes alapanyagokat, textíliákat, színes cérnákat használtak, az akár asztali díszként is használható tökökre. A helyi, városi konyhában készült tökös finomságokat is meg lehetett kóstolni, így például a sütőtök krémlevest pirított tökmaggal, sajttal a tetején, vagy a tökös pogácsát, valamint a klasszikus sült sütőtököt.