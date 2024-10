Október elsején az időseket ünnepli az egész világ. Szerencsen egy nappal korábban ünnepeltek, amikor Nyiri Tibor leköszönő polgármester üdvözölte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy az időskor nemcsak a visszavonulás ideje, hanem egyben lehetőség a tartalmas és aktív életre is. Kiemelte, hogy fontos a közösségekhez való tartozás, hiszen a társas kapcsolatok erősítik a lelket és segítenek elkerülni az elszigeteltséget. Hangsúlyozta a helyi közösségek, mint például a nyugdíjasklubok és különböző művészeti körök fontosságát, amelyek aktív szerepet vállalnak a város életében. Külön kitért a Szerencsi Logiklubra és a több mint százéves Szerencsi Férfikarra, amelyek évről évre öregbítik a város hírnevét. Azokat a közösségeket is megemlítette, ahol a sportot helyezik előtérbe, mint a szerencsi Nordic Walking és a helyi szenior örömtánc csoportot, hiszen az aktív mozgás a nyugdíjas években is fontos.

Mosolyt csalt a résztvevők arcára

Az idősek nevében Pallai Miklós, a Szerencsi Cukorgyár utolsó vezérigazgatója mondott köszönetet, majd meghatóan idézte Petress István Idősek imáját, amelyben bölcsességre, türelemre és szerethetőségre kérte a mindenható segítségét. Az ünnepség kulturális programját Straub Dezső, Jászai Mari-díjas színész, valamint Rózsás Viktória énekes előadása tette különlegessé. Straub stand-up comedy stílusú produkciója mosolyt csalt a résztvevők arcára, míg Rózsás Viktória éneke a férfiak körében aratott nagy sikert.