Hálaadó istentisztelet keretében vette ünnepélyesen is birtokába felújított templomát a semjéni református gyülekezet. A település központjában álló épületet az elmúlt években több természeti csapás is érte, amelyek gyors állagromláshoz vezettek. A református közösség összefogásának, egy komolyabb állami támogatásnak, valamint az ima erejének köszönhetően végül összegyűlt az a pénzösszeg, amiből a szükséges felújítási munkákat olyan módon tudták elvégezni, hogy a templom hosszabb távon is megfelelő gyülekezeti helyszíne legyen a helyi református közösségnek – közölte munkatársunkkal Lőrincz Attila református lelkipásztor.

Forrás: Semjéni Református Egyházközség

A részleteket ismertetve kifejtette: a templom külseje és a tetőzet az évtizedek alatt már egyébként is megérett a felújításra, ám két évvel ezelőtt egy több mint száz kilométer per órás szélvihar megbontotta a tetőszerkezetet. Azután pedig heteken át tartó eső érkezett a térségbe és a megsérült tető miatt jelentős beázások keletkeztek a templomban – idézte fel a lelkipásztor. Mindezeken túl az egyik istentisztelet alkalmával a toronyról is levált egy hat négyzetméteres darab, ami oda esett, ahol emberek is állhatnak – mondta Lőrincz Attila. Megjegyezte: alig pár perccel előtte kezdődött meg az istentisztelet, vagyis ha korábban zuhan le a nagy mennyiségű vakolat, akkor nagyobb baj is lehetett volna az esetből.