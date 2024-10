Már távolról is impozáns látványt nyújtott a sátoraljaújhelyi függőhíd, hivatalos nevén a Nemzeti Összetartozás Hídja. Aztán amikor ott álltunk a hídfőnél, a legbátrabbak lába is megremegett. A 700 méter 7 kilóméternek tűnt. Mélyen becsüngött a közepe. A szél is mozgatta jól érezhetően. De ha már ideáig elmentünk, nem tehettük meg, hogy nem sétálunk át rajta. Néhány méter megtétele után el is felejtettük a mélységet és a magasságot, csak gyönyörködtünk a látványban.

A sátoraljaújhelyi függőhíd kezdőpontja

Egy napsütéses hétköznap is több tucat ember fordult meg a sátoraljaújhelyi függőhídon. Főleg külföldi turisták látogattak el a legújabb nemzeti büszkeségünkhöz. Azt mondták, sokat hallottak már a hídról, kíváncsiak voltak rá, milyen érzés átsétálni rajta. Volt, aki már nem először járt a hídon, és amikor csak teheti, eljön sétálni egy nagyot. Kisgyerekes családok sem riadtak vissza a kihívástól, "kell az élmény a gyerekeknek" címen vitték magukkal az apróságokat is, akik nagyon élvezték a kirándulást.

Apropó apróságok! Kutyussal nem lehet a hídra felmenni, ezt jó, ha tudják a gazdik. Megengedőek a kisebb kedvencekkel, de csakis ölben, és szigorúan saját felelősségre.

A sátoraljaújhelyi függőhíd érdekességei

A hídon több kilátópont is várt ránk, ahol egyszerűen kötelező volt fotókat, selfiket készíteni. A sátoraljaújhelyi függőhíd legkritikusabb pontja a közepe volt, ahol üveges, átlátszó felületre érkeztünk. Itt tényleg csak a legbátrabbak tudtak átsétálni, sokan egyszerűen kikerülték. A tériszonyosokra az a kihívás is várt, hogy rácsos volt a híd alja, így lefelé nézni kifejezetten félelmetes volt.

Javasoljuk, inkább merengjenek a távolba és csodálják a táj szépségét, Sátoraljaújhely sokszínűségét és a távolban magasodó Tátrát.

A sátoraljaújhelyi függőhídon első körben körülbelül 12-15 perc alatt értünk át, laza sétával (a videót felgyorsítottuk). Visszafelé már jóval több időt vett igénybe a célbaérés, ugyanis végigfotóztuk az utat, selfiket készítettünk, és beszélgetésbe is elegyedtünk sorstársainkkal.