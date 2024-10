A baráti vizit egy újszerű kezdeményezés része, amelynek célja, hogy a közös platformon álló felsőoktatási intézmények a helyszínen ismerkedjenek meg egymás helyzetével, erősségeivel, erényeivel, nehézségeivel. Dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, az egyházi tagozat elnöke tudósítónknak elmondta: a rektori közösség egyik tagjának ötlete volt az, hogy időnként informálisan is találkozzanak egymással, átbeszéljék helyzetüket, megismerjék a másik intézményeit, a körülményeket, tájékozódjanak arról, hogy milyen ügyekben tudnak közösen gondolkodni, egymásnak segíteni. Hozzátette: a jövőben megpróbálnak több ilyen alkalmat megszervezni.

Ismerkedtek egymás problémáival is

A látogatást követően dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora számolt be munkatársunknak a találkozó eredményeiről. Kiemelte: azt beszélték a megjelent rektorokkal, hogy akár történelminek is nevezhető az esemény, mivel ez a grémium – egy szavazás kivételével – még nem mozdult ki Budapestről. A rektor – aki egyben a Magyar Rektori Konferencia elnökségében az Egyházi Tagozat delegáltja is – hozzátette: egyebek mellett Budapestről, Szegedről, Debrecenből és Egerből érkeztek különböző felekezetű egyházi felsőoktatási intézmények vezetői Sárospatakra, akik röviden megismerkedtek a várossal, látogatást tettek a Nagykönyvtárban, ahol több száz éves könyvértékeket őriznek. Emellett egy órás tanácskozás keretében vitatták meg aktuális ügyeiket a megjelentek – idézte fel a különleges nap programját dr. Enghy Sándor.

A sárospataki rektor ezzel együtt tájékoztatta kollégáit intézményüknek a hazai felsőoktatásban, valamint az észak-magyarországi térség, a Felvidék, Kárpátalja és Erdély magyarságának képzésében, szellemi fejlődésében betöltött szerepéről. Reményét fejezte ki, hogy sikerült hagyományt teremteniük a találkozó révén.