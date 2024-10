Sajóvámos polgármestere, Váradi Lajos kérdésünkre elmondta, hogy az általános sebészet onkológiai osztályának részére ajánlottak fel, öt darab a betegágyak mellé helyezhető éjjeliszekrényt, ami kinyitható asztallal rendelkezik. Ez a bútor segítheti, az ágyban fekvő beteg emberek komfortérzetét.

Sajóvámos nem először segít

A polgármester hozzátette, hogy a község kiemelt kulturális eseménye a Vámos-Toros napok nagy népszerűségnek örvend és a programnak nagyon sok támogatója is van. A rendezvényből maradt fent az a félmillió forintnyi összeg, amiről az önkormányzat úgy döntött, hogy jótékony célra ajánlja fel. A koronavírus járvány idején is segítették már a kórházat, hasonló nagyságrendű összeggel, ekkor pulzoximétert vásároltak a beteg gyermekek ellátásának megkönnyítésére. Most pedig felvették a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház vezetésével a kapcsolatot, így az intézményben felmerülő igényeknek megfelelően, szerezték be a szükséges bútorokat.