A prevenciós előadások mellett a mozgás és a zene is főszerepet kapott

A megnyitót követően szakmai előadások következtek. Dr. Valikovics Attila, a Miskolci Stroke Centrum vezetője és Varga Sarolta klinikai logopédus – aki Kulka János utókezelése kapcsán vált ismertté – az Országos Mentőszolgálat képviselőivel együtt hangsúlyozták, hogy a stroke korai felismerése és a gyors cselekvés életmentő lehet. Az előadások során bemutatták az Életmentő alkalmazás használatát, amely válsághelyzetben azonnal segítséget nyújt. A résztvevők a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének szűrővizsgálataiban is részt vehettek, míg a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapat sportolói egy sétára invitálták az érdeklődőket, ezzel is népszerűsítve az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás fontosságát a stroke megelőzésében. A nap folyamán újraélesztési bemutatót is tartottak, ahol az érdeklődők elsajátíthatták az alapvető életmentési technikákat. Az egészségügyi előadások és bemutatók mellett zenei programok is gondoskodtak a jó hangulatról: a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és a Rock’n Roll Forever Band fellépése mellett az Ildi Rider énekeseinek zárókoncertje tette teljessé az eseményt. Az ingyenes rendezvény alatt adománygyűjtést is szerveztek a Miskolci Stroke Centrum támogatására, ösztönözve a résztvevőket a stroke elleni küzdelem és az egészségügyi ellátás fejlesztésének támogatására.