Az egyetem menzájának hat évtizedes épületét szerkezetéig visszabontják, így a Rockwell Klub is új külsőt és belsőt kap, ahogy arról a boon.hu is beszámolt. Az üzemeltetők augusztusban a szórakozóhely hivatalos oldalán jelezték, hogy a felújítási munkálatok idején is biztosítják a szórakozási lehetőséget. Titokzatosan utaltak az új helyszínre, Rockwell Galériaként.

Jelenleg felújítás alatt az épület, amely a Rockwell Klubnak is helyet adott

Fotó: Vajda János

Rockwell Galéria helyett a díszaulában

Ma, október 11-én lett volna az első buli az új helyszínen, három miskolci gimnázium after partija. A Rockwell hivatalos közösségi oldalán csütörtökön jelent meg a hír, miszerint a parti technikai okok miatt péntek helyett szombaton az egyetem díszaulájában lesz megtartva. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Miskolci Egyetemet.

A díszaula megnyitása kapcsán Boda Péter, az Üzemeltetési Sport és Kollégiumi Igazgatóság vezetője nyilatkozott a boon.hu-nak:

Rockwell bulik nem lesznek a díszaulában. Több miskolci gimnáziumnak a zárt körű afterpartija lesz megrendezve egyetlen alkalommal.

Boda Péter elmondta, hogy az elmúlt években jól működött az, hogy a miskolci középiskolák afterpartijai az egyetemen lettek megrendezve, és az alvállalkozó, aki bérelte a Miskolci Egyetemtől a szórakozóhelyet, a fiatalokra odafigyelve szervezte ezeket az eseményeket. Az iskolák és a fiatalok így biztonságos környezetben ünnepelhettek. Az új helyzetben az iskolaigazgatók is kérték, hogy találjanak átmeneti megoldást, mert attól tartottak, hogy a diákok szétszórtan, kevésbé biztonságos alternatív helyszíneken szerveznének bulit. Ennek eredményeképp született az a döntés, hogy a három gimnázium afterpartiját a díszaulában rendezzék meg egy normál eseti rendezvény keretében.