A robotok már most is jelen vannak a hétköznapjainkban

A háztartásokban főleg a robotporszívókat látjuk, de az autógyárakban, a feldolgozóiparban, kiemelt iparágakban már most is igen gyakran alkalmaznak ipari robotokat, főként az anyagmozgatásban

– világított rá a téma aktualitására . A robotok Miskolcon is bekapcsolódtak az innovációs folyamatokba. A Miskolci Egyetem Kutatás- és Fejlesztés Menedzsment osztályvezetője szerint elég csak azokra a vezetőnélküli robottargoncákra (AGV) gondolni, amelyek most is alkatrészeket szállítanak az üzemek különböző gyártáscelláihoz. A hegesztéssel foglalkozó robotok mellett a festő robotok szintén nagyban segítik az iparágak fejlődését, a gyártási folyamat felgyorsítását. A robotok fejlesztésének alapja a mesterséges intelligencia és az IoT (Internet of Things) alapú intelligens kamerák és szenzorok. Ezen intelligens technológiák veszik már körbe a mindennapjainkat is: a legújabb személygépkocsiknál szinte alapfelszerelésnek számít a távolságtartó tempomat. Az önvezető járműveket főleg a tömegközlekedésben és a teherszállítás során már alkalmazzák. Az önvezető személygépkocsik tesztelését pedig a ZalaZone Ipari Park tesztpályáján Zalaegerszegen jelenleg is végzik.