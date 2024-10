„Egy-két nap és újra kinyit Miskolc legrégebben alapított patikája" – ez volt a címe annak a cikknek 2004. október 15-én, aminek bizonyára nagyon sokan örültek húsz évvel ezelőtt. Ma már tudjuk, hiába, hiszen az Aranyszarvas ügye – mert erről van szó – valamiért mégis kisiklott, ma már szó sincs arról, hogy újra gyógyszertárként üzemeljen.

A patika homlokzatán ott az Aranyszarvas

Fotó: boon

No de nézzük, mit írt az Észak éppen húsz évvel ezelőtt.

Hároméves kényszerpihenő után újra kinyit Miskolc legrégebben alapított patikája, az Aranyszarvas

– írta a lap egy előző napi sajtótájékoztatón elhangzottakra hivatkozva. - „Hosszú mérkőzés volt, amit sokan kétkedve fogadtak" - fűzte még hozzá az akkori polgármester, Káli Sándor szavait idézve. Emlékeztetett, hogy 2001 novemberében gazdasági jogvita miatt kellett bezárni a gyógyszertárat. 1990-ben az Aranyszarvas bútorzatát védetté nyilvánították. Később a B.-A.-Z. Megyei Gyógyszerészkamara a városnak ajándékozta a patika bútorzatát, s olyan szakvélemény született, miszerint a patinás bútor nem mozdítható el a helyéről. A patika működtetője, Dröszler Béláné szakgyógyszerész a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: egyéni vállalkozóként, stabil jogi háttérrel működteti majd újra a gyógyszertárat.

Sajnos, később arról kellett beszámolnia a lapnak, hogy az Aranyszírvas mégsem nyílt meg, vagy legalább is hamarosan bezárt, és ma, húsz év múltán is zárva van. A patika bútorzata azóta is az enyészeté...