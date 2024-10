Rendőrkutya kiképzés: Dog Dance show

A közönségben lévő gyerekek nagy örömére a Kistokaji kutyasuli is készült egy színes, érdekes bemutatóval. A kutyáktól egy Dog Dancing nevű zenés táncos sorozatot láthattunk. Különböző trükköket és olyan bonyolult feladatokat, amely során a kutyáknak engedelmességet kellett tanúsítaniuk.

Ezekkel a produkciókkal szoktunk versenyekre is járni. Nagyon eredményesek a diákjaink ezekben a versenyszámokban

- mondta Pavliscsák Kinga, a kutyaiskola vezetője.

A helyszínen ezzel párhuzamosan az állatvédelemmel érintett partnerszervezetek is kitelepültek, és többek között kígyó, sün és bagoly simogatásban is részt vehettek mind a gyerekek és a felnőttek is.

