A sétálóutcán megrendezett vásár standjai ismét tele voltak különleges retró és antik tárgyakkal.

A veteránautók is ott voltak a Miskolci Régiségvásáron

Fotó: Vajda János

A bakelitlemezek, magnókazetták, régi játékok, antik bútorok, réz dísztárgyak és egyéb nosztalgikus kincsek között minden nézelődő találhatott valami izgalmasat. Akinek a sok szüreti felvonulás meghozta a kedvét, akár teljes szüreti felszerelést is vásárolhatott magának, a Déryné utcában ugyanis még szőlőprést is találtunk. A színház előtt a The Acoustic Affair zenekar fokozta a hangulatot.