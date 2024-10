Nem sokkal az új ózdi képviselő testület megalakulása után a környező tizenhat települést magába foglaló Társulási Tanács is megtartotta első tanácskozását. Az ózdi Városházán egyhangú döntést hozott az elnök személyéről. A grémiumot az előttünk álló öt évben is Janiczak Dávid, Ózd polgármestere vezeti.

Közel négy évtizede

Az alelnöki pozíciót a rangidős településvezető, Gulyás János tölti be. Borsodbóta polgármestere 38 éve irányítja a hegyháti falu mindennapjait, most a társulásban is számítanak a közigazgatásban közel négy évtized alatt összegyűlt tapasztalatára.

- Szakmai kérdésekben eddig is gyakran kerestük a másikat, éppen ezért a társulás valamennyi tagjával jó kapcsolatot ápolok - fogalmazott Gulyás János, a társulás alelnöke, Borsodbóta polgármestere.

- A jövőben is azon leszek, hogy segítsem az elnök és a társulás munkáját. Természetesen az a legfontosabb, hogy a járásban működő önkormányzatok és települések érdekeit szolgáljuk.