Gerőcs Viktor, a Gemix Plusz Kft. kártevőirtó szakembere beszélt nekünk a miskolci poloskainvázióról.

A poloskairtás segíti a miskolciakat a poloska ellen.

A poloska ősszel megszállja a lakások repedéseit

A poloska egy barna, vagy zöld bogár, más néven a mezei poloska. Rendszerint kívülről jön be a lakásokba. Miskolcon sokan szenvednek otthonukban a nagyszámú poloskától, ezért rovarirtók segítségével igyekeznek lépéseket tenni a poloska ellen.

Ez Miskolc városában is egy aktuális probléma, amint az időjárás jelentősen lehűl.

- beszélt a Miskolc lakóinak életét megkeserítő poloskahelyzetről Gerőcs Viktor.

Ahogy beköszönt az ősz, a poloska igyekszik behúzódni a lakásba, mert nem bírja a hideget, ehelyett a melegebb területeket keresi. A legjobb megoldás számukra az, ha beszöknek a lakás melegébe. Észrevehetjük a poloska jelenlétét a lakásban, mert repülésekor zizegő hangot ad.

Gerőcs Viktor szerint mostanában Miskolc városában egy tipikus őszi héten több ilyen bejelentést is kapnak a poloskairtó cégek. Nem is olyan régen írtunk arról, hogy terjed a poloska a miskolci lakásokban.

A kártevőirtó szerint ősszel mindig megugrik a hívások száma a poloskairtó szakembereknél. Ilyenkor a poloskák tömegei inváziószerűen kezdenek behúzódni a lakásban lévő nyílászárókba vagy a falon kialakuló kis repedésekbe.

Máshol is megfogalmazódott, hogy érik a poloskainvázió Magyarországon.

A poloska túlélő fészket keres télre a lakásban

Sokan nem foglalkoznak a poloskahelyzettel. Főleg a Miskolc területén lévő szállásadók, turisztikai vállalatok kezelik kiemelt szempontként, hogy lépéseket tegyenek a poloska ellen.

A kártevőirtó szakember úgy látja: Miskolc nem kap kiemelt szerepet a poloskainvázió esetében, ez az ország minden területén megtörténik az őszi időszakban:

„Nemrég például Tokajban jártunk, hogy lépéseket tegyünk a nagyszámú poloska ellen. Nálunk egy kicsit befolyásolhatja a poloskák jelenlétét a Bükk közelsége. Errefelé az átlagos hőmérséklettől hidegebb van, így a poloska jobban menekül a lakás területére.”

Akár saját kezűleg is tehetünk a poloska érkezése ellen, ha a házfalakon megkeressük azokat a részeket, ahol a bogár be tud jutni az épületbe, és ez a lakásban lévő apró résekre is érvényes. A poloska Gerőcs Viktor szerint kifejezetten ezeket a parányi, meleg helyeket keresi, ahol könnyen átvészelheti a telet. Télen a poloska hibernációs állapotban pihennek a „fészkükben”, aztán tavasszal felébred, mintha mi sem történt volna, és tovább szaporodik.