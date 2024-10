Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) ünnepségén nemcsak a múlt hőseit idézték fel, hanem a polgárőrök önzetlen szolgálatát és áldozatvállalását is méltatták.

A Készenléti Rendőrség Zenekara is műsort adott az Országos Polgárőr Szövetség megemlékezésén.

Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség

Mi az ami összeköthet egy polgárőrt és egy szabadságharcost?

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára beszédében kiemelte a polgárőrök szerepét és az '56-os hősökkel közös vonásaikat.

Ha egy szóval kellene leírnom, mi köti össze 1956 hőseit és a polgárőröket, akkor az a szó az áldozat

– mondta az államtitkár. Hangsúlyozta, hogy a polgárőrök önzetlen és szívből végzett munkájukkal sokszor bizonyították, hogy készek áldozatot hozni közösségükért és a nemzetért. Soltész Miklós beszéde során megemlékezett az 1956-os forradalom áldozatairól is, akik életüket adták a szabadságért és egy jobb jövőért:

68 évvel ezelőtt közel háromszáz embert végeztek ki, akik az életüket áldozták egy szabadabb jövőért, és további háromezren haltak meg a harcokban, vagy például egészségügyi dolgozóként kötelességük teljesítése közben

Az áldozatok közé sorolta a húszezer sebesültet, a kétszázezer külföldre menekültet, valamint azokat is, akiket évekig, évtizedekig üldöztek az 1956-os kiállásuk miatt. Kiemelte, hogy a későbbi generációknak is fontos emlékezniük arra, hogy szabadságuk az 1956-os hősök véráldozatának is köszönhető.

Ők kaptak elismeréseket vármegyénkből

Az ünnepségen elismeréseket is átadtak azoknak a polgárőröknek, akik kiemelkedő szolgálatot tettek közösségükért. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből Harangozó Gábor, a Múcsony Nagyközségi Polgárőrség Egyesület elnöke Szent László Érdemrendet kapott, míg Kovács Gusztáv, a Polgárőr Egyesület Tolcsva elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át. Elismerésben részesült továbbá Nagy László, Bőcs polgármestere, valamint Karl Márton, Szendrő Város Polgárőr Szervezetének elnöke.

Hazánkban a polgárőrségnek kultusza van

Az elismerések átadását követően a Készenléti Rendőrség Zenekara adott ünnepi műsort. A zenei előadás után dr. Túrós András, az OPSZ elnöke mondott pohárköszöntőt, melyben a polgárőrség jelentőségét és társadalmi felelősségvállalását méltatta:

Azért van kultusza Magyarországon a polgárőrségnek, mert van benne valami, amit csak kevés szervezet mondhat el magáról: a társadalmi felelősségvállalás.

Az elnök tisztelgett az OPSZ alapító elnöke, Kopácsi Sándor emléke előtt, aki nélkül ma nem létezne a polgárőrség, és akinek az alakja és neve ezer szálon kapcsolódik az 1956-os forradalom és szabadságharchoz.