Gyümölcskedvelő fiatalok

Egy fiatal házaspárral is találkoztunk a séta közben és elárulták, hogy mi került a kosarukba: „Banán, alma szilva, főként gyümölcs kedvelők vagyunk, de a finom húsleveshez is most vásároltam meg a leveszöldségeket, például karalábét, zellert, krumplit” - mondta Lipták Evelin fiatal háziasszony a boon.hu-nak.