Az első ütem számai

„A felújítás első felében, a Miskolc és Emőd közötti 15 kilométeren végeztük el a felépítménycserét, kicseréltünk mintegy 25 ezer betonaljat, és több mint 58 ezer tonna zúzottkövet rostáltunk, építettünk be speciális vasúti munkagépekkel, köztük az Európában is ritkaságnak számító, 210 tonnás SMD felépítménycserélő óriás géplánccal. Kilenc nap alatt cserélte az ún. felépítményt, azaz a síneket és a vasbetonaljakat. Hét hidat szigeteltünk és 6 útátjárót is felújítottunk. A sín- és a 700 méternyi ágyazatcserét követően folyamatosan halad a vágányok szabályozása, az ágyazatpótlás is. Elvégeztük a szükséges felsővezetéki javításokat, a bokor- és cserjeirtást, a padkák rendezését, valamint a vízelvezető árkok kialakítását, tisztítását.

A következő, október 19-én kezdődő, 12 kilométeren zajló 2. ütem során több mint 20 ezer betonaljat váltunk ki újakkal a sínek cseréjével együtt.

zajló során több mint váltunk ki újakkal a sínek cseréjével együtt. Zúzottkőből 47 ezer tonnát rostálunk és építünk be, 600 méteren pedig teljesen kicseréljük az ágyazatot is.

rostálunk és építünk be, 600 méteren pedig teljesen kicseréljük az ágyazatot is. Emellett 4 útátjárót javítunk és 5 hídon végezzük el az állagmegóvó szigetelést.

Műszakonként továbbra is 200-250 szakember közreműködésével, nagy munkagépekkel, vasútüzemi és közúti járművek bevonásával zajlik a kivitelezés. Október 29-től a korszerű SMD felépítménycserélő óriás gépláncot ismét munkára fogjuk, amely már az első ütemben is dolgozott.” – tájékoztatott a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.