A nyári önkormányzati választások után megtartották az új ózdi képviselő-testület alakuló ülését, ahol számos személyi kérdésről is döntöttek. A tanácskozás elején, napirend előtti felszólalásban Riz Gábor köszöntötte az újonnan megválasztott képviselőket, és néhány helyi valamint aktuálpolitikai kérdésről is beszámolt. A térség országgyűlési képviselője kiemelte: háborús helyzetet és európai válságot cipel magával hazánk, az Európai Unió pedig gazdasági és növekedési válságban szenved, amely nyilván Magyarországra is hatással van.

Ózdi képviselő-testület: az alakuló ülésen részt vett Riz Gábor országgyűlési képviselő is

Fotó: Marosréti Ervin

Ózdi képviselő-testület: Ózd ügye az első

- Pártpolitikai hovatartozás nélkül mindannyiunk számára lényeges, hogy hazánk erősen és egészségesen álljon szembe a rá váró kihívásokkal - fogalmazott Riz Gábor. - Éppen ezért kell az összefogás, kellenek azok a nemzeti minimumok, amelyekben egyet tudunk érteni, és amelyek helyben is érvényesek ránk. Nem vitatjuk, hogy Ózdnak népességmegtartó erővel kell rendelkeznie, a városnak olyan környezetet szükséges teremteni, ahol méltó élni, a polgárok pedig azt érzik, hogy a képviselő és a polgármester értük dolgozik. Ugyanakkor azt is érzik az emberek, hogy jó hazajönni, még akkor is, ha a sors messze viszi őket. Polgármester úrral sokszor szoktam egyeztetni, mert a politikai nézeteink ugyan nem egyeznek, viszont Ózd ügye mindkettőnknek egyaránt az első. Magam részéről arra biztatom önöket, hogy az előttünk álló években ezt a várost közösen tegyük szebbé, vonzóbbá és lakhatóbbá. Ebben én szolgaként kívánom a települést segíteni.