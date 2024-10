Emlékezni és tiszteletet leróni mentek el az ünnepségre apáik és nagyapáik emléke előtt, akik 68 évvel ezelőtt felkeltek egy zsarnoki rendszer ellen, amely elvette tőlük még a gondolkodás szabadságát is. Ők voltak az elsők, akik nyíltan szembe fordultak a Kelet-Európát gúzsba kötő szovjet nagyhatalommal, akik az első sebet ütötték rajta. A megemlékezésen Ózd város polgármestere, Janiczak Dávid mondott ünnepi köszöntőt.

Fotó: Marosréti Evin

Sorsfordító pillanat

- Számtalanszor hallottuk, hogy a diákság utcára vonult, a diákság alatt többnyire az egyetemistákat értjük - fogalmazott Janiczak Dávid. - Valószínűleg az az egyetemista, aki 1956. október 23-án, kedden elindult, hogy beérjen az óráira, nem tudta, hogy a történelem részesévé, sőt alakítójává válik. Sodródott a tömeggel, a Petőfi szobornál fellelkesülten hallgatta Sinkovics Imre előadásában a Nemzeti dalt, ahol aztán társaival részt vehetett a szobor koszorúzásában. Láthatta, hogy a tömegnek igazából nincs vezetője, és tanúja lehetett annak is, hogy a sokaságból valaki kivágta egy nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú címert, amit hamarosan minden zászlóval megtettek. Éltethette a parlament ablakában megjelenő Nagy Imrét, aki reformokat ígért, és hazatérésre szólította fel az embereket. Valószínűleg ő is csalódott volt, és nem akart hazamenni, ő is szabadságot akart. Ez a nap már nem egy egyszerű nap volt az életéből, hanem egy sorsfordító pillanat.