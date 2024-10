A magyar oktatási rendszerben az iskolai tanév rendje határozza meg a szüneteket, többek közt az őszi szünetet is, ami idén október 26. és november 3. között lesz. Az óvodák ehhez alkalmazkodnak, így állandó felügyeletet biztosítanak a szünet alatt. A szülők dönthetnek arról, hogy viszik-e a gyermekeiket. Mind az iskolásoknak és az óvodásoknak is fárasztó az intézményben eltöltött időszak – az egész napos rendhez való alkalmazkodás, a társakhoz, tanárokhoz –, így minden gyermeknek szüksége van az őszi szünetben való pihenésre. Sok család nem tudja megoldani, hogy a tanév összes szünetében, például az őszi szünetben otthon legyenek a gyerekkel. Ettől függetlenül önmagában az otthon töltött idő is kikapcsolódás a gyermek számára. Amennyiben megoldható, inkább otthon vigyázzon rá valaki, vagy utazzon el a nagymamához, rokonokhoz, minthogy ügyeletben töltse a szünidőt. Azonban egyértelműen vannak olyan élethelyzetek, amikor nem megoldható ügyelet nélkül az őszi szünet. Az évközi szünetek, a tavaszi és az őszi szünet rendszerint csak egy hét. Értelemszerűen az lenne az ideális, ha ebben a rövid időben egyáltalán nem kellene otthon tanulni.

A gyerekeket el kell foglalni az őszi szünetben is

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Felügyelet az őszi szünetben, ahány család, annyi megoldás

A harminchét éves Sasváriné Papp Juditot kérdeztük, aki egy kétgyermekes anyuka, és egészségügyi területen dolgozik, férje pedig a vegyiparban, és gyakran tud otthon lenni home office-ban. Így be tud segíteni a gyerekekkel kapcsolatos feladatok ellátásába, többek közt az őszi szünetben is. „Szerencsésnek érzem magam, mert a férjem többször tud kivenni szabadságot, akár most is. Én két napot töltök a gyerekekkel, mert nem szeretném elszalasztani a közös élményszerzést még ha csak kis időre is. Ilyenkor az otthoni elfoglaltságok közül szívesen választjuk a közös őszi kreatív foglalkozásokat, mint például tökfaragás, színes ajándékok és őszi díszek készítése termésekből, amelyek asztali dekorációként is használhatók. Az édesapjukkal gyakran ellátogatnak a gyerekek a nagyszülőkhöz, Emődre - tette hozzá Sasváriné Papp Judit a boon.hu-nak.