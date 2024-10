Kiemelt feladat

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai (temetőgondnokság) folyamatosan, és 2 hete kiemelt feladatként (összesen 50 fő) végzik a fűnyírási, kaszálási és kaszálék elszállítási feladatokat, illetve a sírhelyekről legyűjtött és depózott hulladékok (közel 90 tonna vegyes hulladék) elszállítását, a temetőkben található közlekedési utak takarítását. A Szentpéteri kapui köztemetőben az árusító faházak tetejét kicserélték, az őszi nagytakarítási program első napján vegyszermentes gyomirtási tesztet is végeztek a gyöngykavicsos díszparcella egy adott területén. A takarítási akcióprogram első napján a belváros burkolatainak a tisztítására is tesztelt takarító és gyomirtó gép a temetők fenntartásában is kiválóan alkalmazható.