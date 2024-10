Az óraátállítás, ami a szervezetünkre néhány napig, sőt akár egy-két hétig is hatással lehet. Befolyásolja pihenésünket, alvásunkat vagy a munkánkat, ezáltal a teljesítményünket is.

Hamarosan óraátállítás.

Fotó: ALPA PROD / Forrás: Shutterstock

Az óraátállítás megzavarhatja a cirkadián ritmust

Az emberi alvás, más fajok alvásához hasonlóan az idő függvénye, illetve jelentős mértékben az időzítésben és a különböző ritmikus folyamatok szinkronizációjában rejlik a jó alvás kulcsa is. A szervezetünk napi működése a belső óránk szabályos menetrendjéhez, a sötétség és a világosság váltakozásához kapcsolódó úgynevezett cirkadián ritmushoz igazodik. A cirkadián ritmus bármilyen okból, – lehet az alvászavar, rendszeres éjszakázás, éjjeli munkavégzés – felborul, az hatással van a szervezetünk működésére.

Az átállás jobban megviselheti a gyermekeket, az idős embereket vagy azokat, akik alvászavarban szervednek. Vannak olyanok is, akiknél szükség lehet gyógyszerekre is a hangulatváltozás, illetve az alvásproblémák miatt, ám ha tudjuk, hogy minket komolyabban megvisel ez az időszak, készüljünk fel előre.

A gyermekekre különösen figyeljünk

„Az óraátállítástól általában tartanak a szülők, szerintem lehet egy- két nappal hamarabb módosítani az alvás idején, de lényegében néhány nap alatt úgy is megoldódnak ezek a nehézségek.” – mondta el kérdésünkre Bejczi Tímea pszichológus.

„Ami lényeges azonban, hogy legyen az életünkben ritmus, nem szoros napirend, hanem egy kiszámítható ritmikussága az eseményeknek, ami tulajdonképpen a biztonságot, kiszámíthatóságot jelenti. Az óraátállításnál is fontosabb téma, hogy a gyerekek minél hamarabb feküdjenek le aludni, hogy pihenni, regenerálódni tudjanak. Hangsúlyoznám azt is, hogy a megfelelő alvás higiénia kialakítása nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is egyaránt fontos. Sajnos elég kevés szó esik arról, hogy az egészséges életmódhoz a jó alvásminőség mennyit hozzá tud tenni.” – egészítette ki gondolatait a szakember.

Ebben az évben talán előny lehet, hogy az őszi szünet október 26-tól november 3-ig tart majd, tehát az óraátállítás után még van pár napja a nebulóknak az új időszámításhoz alkalmazkodni.