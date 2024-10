A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség konzorciumban három, Kassa-környéki járás településének, Tornának, Makrancnak és Restének az önkénteseivel, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetével és több polgárőr szövetséggel valósította meg a Nemzetközi gyakorlatot. Miskolcról érkezett még a Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesület és a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. A Nemzetközi gyakorlatot Abaújszántón pénteken és szombaton tartották meg.

Abaújszántó, Nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség szervezésében Fotó: Vajda János

A Nemzetközi gyakorlatokat szimulálták

„A Nemzetközi gyakorlat keretén belül imitált gyakorlatokat hajtottunk végre, amely a szlovák-magyar Visegrádi alap támogatásával valósult meg. Határon átívelő együttműködést gyakoroltunk Makranc, Torna és Reste tűzoltó egységeinek közreműködésével, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség tagjainak segítségével. A tegnapi nap folyamán, október 18-án délelőtt indult el a Nemzetközi gyakorlat, a káresemények bemutatása pedig reggeltől estig, 0-24 óráig zajlott. Összesen 15 káreseményt szimuláltunk, 18 kárhelyszínen. A Nemzetközi gyakorlat Abaújszántó teljes területét érintette, többek közt a Patay-kastélynál, Gibártnál és Boldogkőváralján. Természetesen az életszerűséget figyelembe véve tartottuk meg a gyakorlatokat, így láthattunk kigyulladt lakóházból és vízből való mentést, közlekedési balesetet és árvízi eseményeket" – nyilatkozta dr. Varga András tűzoltó alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke a boon.hu-nak.

Több önkéntes vett részt a gyakorlatokon a Katasztrófavédelem munkatársai mellett Fotó: Vajda János

Több mint kétszáz fő vett részt

A tűzoltószövetség elnöke kitért arra is, hogy a jelen lévő egységek képességeiket úgy tudják a leginkább érvényesíteni, ha másokkal közösön vesznek részt a káresemények felszámolásán. Megtudtuk azt is, hogy a nemzetközi gyakorlaton 200 fölötti létszámmal hajtanak végre beavatkozásokat, a program irányításában további 25 fő vesz részt és kizárólag csak önkéntesek. Az eseményen a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szabadnapos állománya segíti a szakszerű feladatok ellátását. A nemzetközi gyakorlat célja, hogy az itt jelenlévő egységek minél több tapasztalatot szerezzenek és szakmailag minél inkább felkészültek legyenek – a váratlan eseményekre megfelelő módon tudjanak reagálni. „Extrém élethelyzetek azok, amikben helyt kell állnia az egységeknek, ilyen például egy eltűnt személy keresése, vagy mélyből a magasba történő mentés, de akár a bajba jutott légi jármű keresése és mentése is" – tette hozzá az elnök. A rendezvényen tanúi lehettünk egy kigyulladt ház oltási folyamatának, valamint egy közlekedési balesetben való mentésnek is.