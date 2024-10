Bartucz Éva több cég vezetője immár harmincöt éve, tapasztalatait ezzel kapcsolatban „Nőként vezetőként – utazás a női energiák birodalmában” címmel foglalta össze könyvében - többek közt erről is írt portálunk.

Olvashattak cikket a keddi nap folyamán arról is, hogy a TTH Színpad – Harsányi Attila és vendégei – őszi évada megállíthatatlanul dübörög. Alig egy hónappal a film miskolci premierje után színdarab formájában is Miskolcra érkezett Hajdu Szabolcs párkapcsolati trilógiájának záró darabja. Az Egy százalék indián színdarabként is hatalmas sikert aratott.

További hírek, amelyek megjelentek a portálon: kedden délelőtt jelent meg egy fotó az egyik legnagyobb közösségi oldalon, amelyet egy Árpád utcán élő posztolt. A fotón több, vélhetően a Magyar Honvédség állományába tartozó jármű látható, amely meglepte a kommentelők többségét is.

Nemi szervét mutogatta a nőnek - A vádirat szerint 2023. július elején, az egyik napon, az esti órákban a férfi ittas állapotban, a borsodi településen lévő családi házának udvarán tartózkodott, a szomszédjában lakó nőt szidalmazta, majd kiment az utcára, a kerítés tövében ülő nő előtt láthatóvá tette nemi szervét és szexuális tartalmú fenyegető kijelentéseket kiabált - adta hírül a portál.