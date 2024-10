„Ezekben a napokban megjelent a miskolci üzletek kirakataiban a banán. Nem nagy mennyiségben és nem is a legérettebben. Milyen lesz a déligyümölcs-ellátás? Mikor vásárolhatunk narancsot, fügét és datolyát?" – ezekre a kérdésekre kereste a választ 50 évvel ezelőtt, 1974. október 13-án megjelent számában az Észak-Magyarország. A kérdéseket az akkor illetékes hatóságnak, a Borsod-Heves megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat központjának tette fel az újságíró. A válaszból kiderült, hogy hetente 600 mázsa banánt igényeltek, de azt nem kapták meg, egyszerre egy-egy kamion érkezett 150 mázsával, de azt is érlelniük kellett. „A 21 napos tengeri és közúti szállítás miatt teljesen zölden jön az áru. A raktárainkban 20-25 fokos melegben érleljük a banánt, és folyamatosan válogatjuk, hogy ki tudjuk szállítani az üzletekbe" – részletezték. Még hozzáfűzték, ha megkapnák a kért 600 mázsát, akkor az ózdi és a sátoraljaújhelyi raktáraikba is terveztek szállítani belőle érlelésre. Az 50 éve megjelent cikkből kiderült az is, hogy a citrom Olaszországból érkezett, de jóval kevesebb, mint várták, az is zöld és apró, és sok meg is romlott belőle. Ennek oka az volt, hogy Olaszországban csak október végén kezdődött a szüret, akkorra már javulhat a minőség, írták. A narancs és a füge hiányát az akkori ciprusi és görög politikai helyzettel magyarázták. Fügét és datolyát viszont vártak, az első fügeszállítmányt mikulásra ígérték az üzletekbe.