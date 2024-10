A nap jó híre, hogy bükki turistapark lett az év turistaháza, ha valaki szeret kirándulni a Bükkben, érdemes felkeresnie.

Csütörtökön tartotta alakuló ülését a vármegye közgyűlése, a közgyűlés régi-új elnöke Bánné dr. Gál Boglárka lett.

Csütörtök reggel sok-sok érdeklődővel telt meg a miskolci Népkert, ahol a rendőrkutyák kiképzésének bemutatóját tartották. A jelenlévőknek különleges élményben lehetett része.

Ha már különlegesség: sokan nézték meg azt a kínos videót, amin egy fiatalember látszik az M3-as autópályán, ahogy gördeszkával próbál eljutni a leállósávban Budapestre. A történtekről már szerdán beszámoltunk, most a videót is mellékelni tudtuk a cikkhez. Egy bravúros rendőri teljesítményről is beszámoltunk: brutális bűncselekmény elkövetőjét találta meg a rendőrség két év elteltével.

Egy hétvégi program is belefér a mai nap összefoglalójába: hihetetlen Guinness-rekordra készülnek Emődön ezen a hétvégén.