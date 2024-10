A tanszüneti menetrend ideje alatt Miskolcon nem közlekednek a 2-es villamosjáratok, a 12-es és a 20A-s autóbuszjáratok helyett munkanapokon napközben is 20-as jelzéssel közlekednek járatok a Repülőtér / Bosch – Búza tér – Egyetemi kollégiumok – Miskolctapolca útvonalon, október 30-án és 31-én a Búza tér végállomás és az Egyetemváros végállomás között ME viszonylatjelzéssel rásegítő járatok közlekednek, melyek minden érintett megállóhelyen megállnak (tehát nem gyorsjáratként közlekednek), egyik 16-os járat sem érinti a Diósgyőri Kórház térségét, az Avas kilátó végállomásról 12:00 és 16:30 között induló 35-ös járatok nem állnak meg a Fényi Gyula tér megállóhelyen.

Ezek járnak másképp

A következő viszonylatok munkanapi menetrendje különbözik tanszüneti időszakokban a tanítási időszakban érvényes menetrendtől: 1V (villamos), 1AV (villamos), 1G, 3, 3A, 6, 7, 12G, 14, 16, 19, 20, 21G, 24, 29, 31, 32, 34, 35, 35G, 36, 39.