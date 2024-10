Szakmailag megalapozatlan, csupán érzelmi üzengetés zajlik Badány Lajos volt alpolgármester, és közvetve a társai részéről, amit sértődöttségnek tudunk be – mondta portálunknak Borsos István, Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt. Üzemi Tanács elnöke arra reagálva, hogy a volt alpolgármester közleményt írt és feljelentést tett. Az elnök szerint azért született meg az MVK ellenfeljelentése, mert a volt alpolgármester állításai nélkülözik a valóságot. Borsos István beszélt a Badány „bábáskodásával” és felügyelete alatt életre hívott és működtetett Közlekedésszervező Osztályról (KÖO) is, amely szerinte teljesen felesleges volt, mivel azzal csak a bürokráciát növelték, szakmaiatlan tervek és lépések születtek, amelyek nem növelték a hatékonyságot. Rámutatott: az MVK-nál szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek dolgoznak, ám ez nem mondható el az osztály munkatársainak egy részéről. Úgy tűnt, a KÖO mintha részben Badány Lajos „baráti társaságából” állt volna, akiknek szakmai tudása nem volt, csak ambíciói. Ennek következtében ötletbörzeként születtek a menetrendek, amelyek ezer sebből véreztek, hiszen a valóság figyelmen kívül hagyásával, szakmai érvek és tapasztalat nélkülözésével, íróasztal mögül, inkább erőből jöttek létre. Ráadásul a KÖO létrehozása és működtetése komoly kiadással járt, holott ha az üzemeltetésére szánt pénzt az MVK megkapta volna, hatékony járatsűrítést lehetett volna elérni. Az üzemi tanács elnöke szerint a problémák megoldásában sem az osztály vezetője, sem Badány Lajos nem volt partner. A helyzet odáig fajult, hogy egy MVK-s dolgozói értekezleten Badány Lajost melegebb éghajlatra küldték, neve „szitokszóvá” vált.

Borsos Istvánnal, az MVK üzemi tanácsának elnökével készült interjú Fotó: Vajda János

Igyekeznek a legtöbbet kihozni az MVK-ból



- Szokott utazni a miskolci tömegközlekedéssel?

- Heti több alkalommal, családdal, családtagokkal, illetve egyedül is utazom.

- Mi a véleménye a szolgáltatás színvonaláról?

- Lehetne jobb. Úgy gondolom, hogy a kollégák megtesznek mindent annak érdekében, hogy a szűkös gazdasági környezet okozta gondok ellenére a legjobbat hozzák ki.

- Elkezdődött az üzengetés Badány Lajos – azóta volt alpolgármester – és az MVK között. Feljelentést feljelentés követ. Mi zajlik itt, és miért most?

- Igazából az időzítést csak sejtjük. A kollégáim - 693 embert képviselek, mint az üzemi tanács elnöke - véleménye, hogy szakmailag megalapozatlan, csupán érzelmi üzengetés zajlik Badány Lajos, és közvetve a társai részéről, amit sértődöttségnek tudunk be.

- Mire gondol?

- Badány Lajos és csapata meg volt győződve róla, hogy a Közlekedésszervező Osztály (KÖO) felállítása jó döntés, ezt tűzte, tűzték ki célul, fő művüknek.

- Nem volt az?

- A kollégák véleménye alapján nagyon nem. A szakmai ügyek irányítását szerették volna átvenni, először részben, majd teljesen. A menetrend szerkesztéséhez az önkormányzathoz akartak „átvezényelni” MVK-s kollégákat, ami sokuknak hátrányos lett volna, ezért többen is a felmondást fontolgatták. Sokan az itteni törzsgárda-tagságuk elvesztésétől is tartottak. Ráadásul egy ilyen lépést az itteni érdekvédelemmel is egyeztetni kellett volna.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az Közlekedésszervező Osztály felállítása teljesen felesleges, bürokratikus, nem szakmai, mivel a hatékonyságot nem növelte, csak kiadással járt.

- Mert?

- Helyben, a közlekedési vállalatnál ugyanis megvoltak és megvannak azok a szakirányú végzettséggel, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak, akik a feladatot, a problémákat meg tudnák oldani.

- Akkor miért?

- Badány Lajosnak és az emberei döntő részének szakirányú végzettsége, tudása nem volt, csak ambíciói.

- Például?

- Mit várhatuk akkor, ha az osztály felállítását megelőző, általuk kialakított munkacsoportban, például helyet kapott szlovákiai cementipari munkás és politológus hallgató is, aki addig a városi közlekedésnek csak használója, nem alakítója volt. Nekem a kezdetektől a KÖO Badány Lajos „baráti társaságának” tűnt. Elkezdtek menetrendeket összeállítani, amelyek több sebből véreztek, és a szakterületi kollégáink folyamatos korrekcióval, és átdolgozással tudták valamelyest elfogadható állapotba hozni azokat.

- Mit kellett volna tenni?

- Megfelelő forrást biztosítani a célokhoz, és az itt rendelkezésre álló szakembereket dolgozni hagyni.

- Jelezték a problémát?

- Több levelet írtunk a városvezetésnek az MVK Zrt. érdekvédelmeivel közösen.

- Mi volt a válasz?

- Badány Lajos és két ember fogadott minket a városházán, előrelépés azonban nem történt, ígéreteket kaptunk folyamatos kapcsolattartásra, amelyekből nem valósult meg semmi.