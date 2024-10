Az országos programsorozat keretében a Szentendrén található Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ arra invitálja a muzeális intézményeket, hogy múzeumi keretek között szórakoztató és „könnyen fogyasztható” módon mutassák be a témával kapcsolatos gyűjteményüket, műtárgyaikat, kutatási eredményeiket, múzeumpedagógiai, illetve múzeumandragógiai fejlesztéseiket. A Múzeumok Őszi Fesztiválja fő célkitűzése, hogy a programokat szervező múzeumok a jelenben hívják fel a figyelmet arra, hogy mi mindent tanulhatunk elődeinktől ezen a téren is, például hagyományos ételkészítési technikák, ezekhez kapcsolódó használati tárgyak és mesterségek, idényjellegű és helyi zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, ősi gabonák újrafelfedezése, fermentálás, komposztálás tekintetében.

Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatát bemutató sajtótájékoztató. Szolyák Péter igazgató és Bay Judit, a múzeum kommunikáció és marketing projektvezetője.

Az életmód bemutatásához kevésbé szorosan kapcsolódó múzeumok részére pedig adódik a lehetőség, hogy a gasztronómiának a zenében, irodalomban vagy képzőművészetben történő megjelenítésére reflektáljanak. A múzeum és gasztronómia kapcsolódási pontjait feltérképező programsorozaton belül is kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot támogató gasztronómiai tudás múzeumi népszerűsítésének. A Múzeumok Őszi Fesztiválja esetében fontos hívószó az őszi termények, például a gyümölcsök, tök, a szüret, borkóstolók vagy az őszi jeles napokhoz kötődő ételek és szokások. Mindezek kapcsolódási lehetőséget jelentenek a gasztronómiai témához a muzeális intézmények számára, valamint a téma a látogatók egy új körét vonzhatja a múzeumokba.

Múzeumok Őszi Fesztiválja miskolci programok

A Herman Ottó Múzeum rendhagyó múzeumi menüt kínál az érdeklődőknek. A programokon ezúttal a gasztronómia az apropó, és hogy ez hogyan jelenik meg a Képtár, vagy a Régészeti Látványraktár kiállításaiban arról dr. Szolyák Péter igazgató, valamint Bay Judit, a múzeum kommunikáció és marketing projektvezetője tájékoztatta a sajtó képviselőit.

„Mindig van egy hívó szó, ami jellemzi a rendezvény tematikáját, jelen esetben a múzeum és gasztronómia. Sokszor mi magunk is meglepődünk, hogy mennyi információt hordoznak a múzeumok magunkban a témával kapcsolatban. Gyűjteményeink, műtárgyaink, a leleteink most így kerülnek fókuszba. A programsorozat reflektál a képzőművészetben, régészetben, történettudományban, néprajzban fellelhető tényekre. Több helyszínen várjuk az érdeklődőket színes programokkal, többek közt a Pannon-tenger Múzeumban, a Miskolci Galériában és kiállítóhelyein is egyedi témákkal készülünk a Múzeumok Őszi Fesztiváljára. Megtalálható egy külső helyszín is a programok kapcsán, ami nem más, mint Cserépvár. Összesen 17 programmal készültünk és jelen leszünk az online térben is” – nyilatkozta dr. Szolyák Péter igazgató a boon.hu-nak.