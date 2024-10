Minél többen jöhetnek be Miskolcra gazdasági és életszükségleteiknek beszerzése céljából, annál inkább erősödik a kifejezetten ipari és kereskedelmi jelleggel bíró város közönségének adóképessége. E kérdésnél arra is gondolok, hogy a vidék bekapcsolásával részben érinteni lehetne a villamosvasútnak azokat a területeket, melyek már fekvésüknél fogva is Miskolcra vannak utalva.