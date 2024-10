"Valószínűleg decemberben tarthatják meg a Miskolctapolca leválásáról döntő népszavazást, írta 2004. október 16-án az Észak-Magyarország. A húsz éve megjelent cikkből kirajzolódnak a részletek: az előkészítő bizottság másodszor is összegyűjtötte a népszavazáshoz szükséges számú aláírást. Azért másodszor, mert az év augusztusának elején megkezdett gyűjtés egy félreértés miatt érvénytelen lett. Akkor több mint 700-an írták alá az íveket, azonban abból 180 érvénytelen lett, mivel személyi szám helyett a személyazonossági szám került az ívekre. Ezért kezdeményezték az újabb aláírásgyűjtést. A cikkből kiderült az is, hogy alig három hét alatt újból összegyűlt a 717 aláírás, kicsivel több, mint amennyien a korábbi íveket aláírták. A cikk úgy sejtette, hogy 2004. december 5- én tarthatnák meg a népszavazást - akkor egyébként is tartottak egyet országosan például a kórházprivatizáció ügyében.

Ma már tudjuk, hogy a népszavazást 2005 januárjában tartották, de nem járt sikerrel. Később, 2009-ben újra próbálkozott a településrész, akkor a fővárosi bíróság döntése miatt nem válhattak le. Miskolctapolca ma is a vármegyeszékhely része.