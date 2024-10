Változás az is, hogy a közgyűlés eddigi hat állandó bizottsága kibővül eggyel, a Turisztikai és Városmarketing Bizottsággal, amelynek feladata a város turisztikai és marketing szempontból történő fejlesztése.

Az alakuló közgyűlési ülésen megválasztják a bizottságok tagjait és vezetőit is.

Bizottságok és vezetők (amennyiben a közgyűlés igen mond) Jogi és Ügyrendi Bizottság (13 tag): dr. Hojnyák Dávid Pénzügyi Bizottság (11 tag): Szopkó Tibor Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság (13 tag): Bajusz Gábor Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (11 tag): Molnár Péter Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság (11 tag): Szécsényi Marianna Rendészeti Bizottság (11 tag): Barta Gábor Turisztikai és Városmarketing Bizottság (11 tag): Berencsi Sándor Máté

Esküt tesznek

A közgyűlés megválaszt négy koordinációs tanácsnokot is. A javaslat szerint ők lehetnek a négy tanácsnok: Bajusz Gábor, Bodor Márk, Molnár Péter, dr. Simon Gábor. A közgyűlés ülésén a megválasztott alpolgármesterek és a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjai is leteszik hivatali esküjüket. Ezzel hivatalosan is megkezdi működését Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése.