Sikertelenül próbálták eladni

Amikor a gyógyító funkció is megszűnt, az akkori tulajdonos Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat eladásra kínálta a komplexumot olyan félmilliárd forint körüli kikiáltási áron. Nem sikerült eladni, ám - ennek kapcsán - rengeteg ötlet hangzott el, hogy mihez is lehetne kezdeni az egyébként nagyon is kedvező környezetben lévő, a Bükk hegység erdeivel körülvett épületcsoporttal. Sokan szerették volna, ha megmarad a gyógyító funkció, de szó volt rekreációs központ létrehozásáról, vagy az is felvetődött, hogy labdarúgó-akadémia legyen ott. Volt, aki szállodakomplexumnak is el tudta volna képzelni.

Egyik ötletet sem sikerült valóra váltani, az épületcsoport egy ideig az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz tartozó komplexumnál volt, majd közvetlen állami kezelésbe vették. Mindezek után kapta meg vagyontárgyként a Miskolci Egyetemet működtető Universitas Miskolcinensis Alapítvány.

Miskolci Egyetem: eladják a kihasználatlan ingatlant

A legnagyobb közösségi portál lokálpatrióta csoportjában korábban felvetődött, hogy nem kellene annyiban hagyni a helyzetet, és ébren kellene tartani a volt szanatórium sorsának rendezését. Úgy vélik, hogy nem kellene magántulajdonba adni az épületeket, hanem olyan funkciót találni nekik, amely szegről-végről a közösség számára is jó lehet.