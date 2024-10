Az állami intézményeken túl egyháziak is kapcsolódtak a programhoz. A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium kezdeményezésére, közös együttműködésben a Miskolci Állatkerttel ZOOmánia néven indították útjára a már korábban is nagy népszerűségnek örvendő természettudományos vetélkedőt. A verseny célja, hogy a résztvevők irányítottan figyeljék meg a hazai állatvilágot, és a Föld 6 kontinensének faunáját. Ismerjék meg a Miskolci Állatkert területén fellelhető állatokat, valamint a Föld kritikusan védett állatait, értékeit, szépségét. Fedezzék fel a természet alapvető törvényeit, és ezeket az ismereteket képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni - nyilatkozta Szabó-Gajdos Edina tagintézmény-vezető.

Miskolci Állatkert: a vetélkedő célja a környezetvédelem

Több programot a Kossuth Lajos Evangélikus Iskolával karöltve szerveztek meg. A Miskolci Állatkert kiemelt hangsúlyt fektet a felnövekő generáció érzékenyítésére és oktatására a témával kapcsolatban, és hogy felelősségteljesebben gondolkodjanak az élő környezetről, hiszen az ő feladatuk lesz megállítani és visszafordítani az elmúlt évtizedek környezetkárosító tevékenységeinek hatásait. A 80 regisztrált csapat közül 67 csapatot még a rossz idő sem tántorított el a versenyen való részvételtől. Így összesen mintegy 268 diák mérettette meg magát a Miskolci Állatkertben. A gyerekek csillogó szemmel teljesítették a rájuk váró feladatokat, kiállták a bátorságpróbát, és örömmel mutatták be saját készítésű csapatzászlóikat.

Az állomásokon a Miskolci Állatkert zoopedagógusa, a Kossuth Lajos evangélikus iskola tanárai és 13. évfolyamos pedagógiai asszisztens hallgatói segítették a versenyzőket. Összességében egy jó hangulatú versenyen vehettek részt a gyerekek a Miskolci Állatkertben. A versenyzők három különböző korosztálynak kialakított kategóriában indulhattak. A legjobban teljesítő csapatokat értékes ajándékok várták. A kedvezőtlen időjárás nem tette azt lehetővé, hogy méltó módon ünnepeljék meg a díjazottakat, így az eredményhirdetés időpontját október 15-én, kedden 10 órára tervezik a Kossuth Lajos Gimnázium színpados termébe, ahol a győztes csapatok átvehetik majd nyereményeiket - tudtuk meg Szabó-Gajdos Edina tagintézmény-vezetőtől.