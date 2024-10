Az átlagos polgárok, de talán a mai városi vezetők is sokat tanulhatnak ebből a beszámolóból... Miskolc problémái a téma a boon.hu múltidéző sorozatában. Reiman Zoltán írása.

Lichtenstein László felsőházi tag, Miskolc képviselője

Természetesen az írásban Trianon is szóba került, mint abban az időben szinte minden esetben, hiszen a napi politika része volt. De szó esik a kultúráról, Nagy-Miskolcról, a közművekről, a villamosról, a tapolcai fürdőről, a szállodákról, a gázról és a gömöri sorompóról.

Miskolc: Lichtenstein László felsőházi tag nyilatkozik a város legaktuálisabb problémáiról

"Véglegesen meg kell oldani a vízvezetéki kérdést – A város nagy előnyökhöz juthat a villamosügy rendezésével – A villamosvasút kapcsolja a városhoz kultúrában és gazdaságilag a községeket – Tapolca fejlődése vasút nélkül elképzelhetetlen – A Korona átépítése nem oldja meg a szállodakérdést, új és modern szállót kell építeni – Egyesíteni a tapolcai és városi strandfürdőt, valamint az Erzsébet gőzfürdőt – A gázkérdés rendezésének gyakorlati módja. A gömöri vasúti sorompó ügye."

(A R. H. munkatársától.)

"Évtizedek óta beszélnek, vitatkoznak, tanácskoznak arról, hogy miképpen, milyen utakon lehetne a valóság felé közelebb vinni Nagy-Miskolc gondolatát. A város fejlődési lehetőségei adva vannak, de éppen a trianoni tragédia óta megnehezültek a fejlődési feltételek és a csonka országgal együtt Miskolcot is visszadobták a haladás útján. Ezzel az akadállyal szemben is azonban Miskolcra ma történelmi feladat vár, mert hiszen a trianoni határ közelsége folytán itt kell leginkább felfejlődnie annak a kultúrának, melynek fölénye egyik fegyver a kezünkben a békeszerződés ellen. Különös gondot kell tehát fordítani már történelmi kötelességből is Miskolc fejlesztésére, különös szeretettel kell foglalkozni azokkal az eszmékkel, azokkal a tervekkel, amelyek Miskolc fejlődését vannak hivatva előmozdítani."

"A városnak sok olyan problémája van, amely megköveteli, hogy szinte napról napra foglalkozzunk vele. Ezek közül a problémák közül érdeklődtünk néhány iránt Miskolc közéletének egyik legtekintélyesebb, legsúlyosabb szavú reprezentánsánál, homrogdi Lichtenstein László felsőházi tagnál, aki hosszú esztendők óta élénken részt vesz nem csupán figyelmével, de munkájával, egyéni értékeinek kifejtésével a város közéletének irányításában, és szavai mindenkor döntő súllyal nehezednek a vitákba. A Reggeli Hírlap munkatársa felkereste Lichtenstein László felsőházi tagot, és arra kérte, szíveskedjék tájékoztatni véleményéről ezekben a város közönségét. A választ, amelynek minden sora külön figyelemre érdemes, egész terjedelmében közöljük annál inkább, mert abban nem csupán a már eddig is vita alatt álló problémákra nézve ad gyakorlati, közérdekű útmutatást, de olyan új gondolatokat is vet fel, amelyeknek megvalósítása a város közönségének képezi az érdekét. Kérdéseinkre az alábbi nyilatkozatot kaptuk."