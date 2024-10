Mindenkire szükség lesz

Tóth-Szántai József szerint ő ilyen hibákat nem hagy megtörténni. A szakemberek ismérve szerinte nem politikai kérdés, vagy hovatartozás kérdése.

Mindenkit az alapján mérünk és ítélünk majd meg, hogy mit tesz hozzá Miskolchoz. Csak ez az egy számít, mindegy, hogy hivatali dolgozó, Holding munkatárs, vagy külsős szakember, mert mindenkire szükség lesz abban a munkában, ami ránk vár.

Sőt még ennél is tovább ment az új polgármester: „Mindenkit várunk, vagy visszavárunk, aki akar és tud is tenni a városért. Szőke Tibor tudására például mindenképp szükség van, mert kiváló szakember, és ezt bizonyította is már, nincs kérdés. De másokra is. Nekem ugyanis nem az a fontos, honnan jössz, hanem hogy mit hozol.”

Fejlesztések

A legfontosabb célokban is egyetértett a két városvezető. „A turizmus és ezen keresztül a város imázsának javítása egyértelmű prioritás, mert ez minden más területre is kihatással van. Lillafüred fejlesztése nem várhat, a történelmi Avason rengeteg a finomhangolni való és be kell fejezni a várat” – szögezte le Tóth-Szántai József. Veres Pál ismertette, éppen ezért készültek Lillafüredre tervek az előző ciklusban, amik elkészítésére a város forrást is kapott. A terveket az MTÜ áttekintette és szakmailag támogatta a megvalósításukat. „De ugyanezért támogattuk az avasi, belvárosi rendezvényeket is. Fel kell lendíteni a belvárost és az Avast, mint turisztikai desztinációt. Amit az Avason Burgony Péterék a Borangolással és a Kvaterkákkal, vagy a belvárosban Lipták Ádámék a Kocsonyafesztivállal és a Piknikkel letettek az asztalra, az példaértékű, de a CineFest és az Ars Sacra is igen komoly értékünk.”