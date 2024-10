A szándékos emberölés esetében a halálbüntetés visszaállítása is jogos lenne, de a jelenlegi jogi helyzetben a kiszabható legkomolyabb büntetést követeljük, vagyis a Mi Hazánk elvárja a bíróságtól, hogy a lehető legsúlyosabb ítéletet hozza és a késelő élete végéig maradjon börtönben. A miskolci politikusok felelőssége sem kerülhető meg a kérdésben, hiszen az elmúlt 14 évben folyamatosan elfogadták a rendőri beszámolókat, nemcsak a fideszes, de a balliberális pártok képviselői is, benne a jobbikkal. Hagyták és jelenleg is hagyják, hogy fáskamrákba adjanak ki lakcímkártyákat, ezáltal újabb és újabb no-go zónákat teremtve. Megkerülhetetlen a kormány felelőssége is, amely nemcsak, hogy nem kezdte meg a no-go zónák felszámolását, de leszavazta a Mi Hazánk Mozgalom törvényt szigorító javaslatát is