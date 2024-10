Lengyel Mónika édesség-ajándék virágbolt tulajdonosaként tapasztalja meg, mi a kelendő az ünnepet megelőző forgatagban. „Legnépszerűbb mécsesek tekintetében a gömb formájú, ami megvásárolható fém és műanyag tetővel is. Kicsiből-nagyból is visznek egyaránt, kelendőek a különféle díszítésű, sőt újabban a ceruza -és gomb elemmel működő mécsesek is. Én is nagyon jónak tartom, mert biztonságos. Elemmel együtt körülbelül 500 forint körül megkapható" - mondta a boon.hu-nak.

Mindenszentek ünnepe Virágok a Búza téri piacon

A Búza téri körképünk alapján elmondható, hogy mindenki igyekszik időben felkészülni a mindenszentek és halottak napja ünnepére, ki-ki saját elképzeléséhez és pénztárcájához mérten. Ahogy többen is elmondták, a hangsúlyt a megemlékezésre helyezve, tisztelegnek elhunyt szeretteik előtt.