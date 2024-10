A színes programok és a különleges bemutatók egyedülálló lehetőséget biztosítottak arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a vadászati hagyományokhoz és a természeti értékekhez. Az esemény ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően ünnepi beszédek hangzottak el, majd országos és vármegyei elismeréseket adtak át a vadászati kultúra ápolásáért és kiemelkedő vadászati eredményekért.

Vadásztrófeák az encsi vadásznapon

Forrás: Facebook

A nap folyamán számos különleges program várta a látogatókat. Az utcazenészek hangulatos fellépései és a néptánc előadások mellett a solymászbemutató valamint az állathang- és szarvasbőgés-bemutatók is nagy sikert arattak.

A vadászkutyák bemutatóján a különböző fajták munkaképességeit és intelligenciáját ismerhették meg az érdeklődők. Az íjászok és a fafaragók lehetőséget biztosítottak a látogatóknak, hogy kipróbálják ezeket a hagyományos tevékenységeket. Több vadásztársaság szabadtéri trófeabemutatójában is gyönyörködhettek a résztvevők, valamint terepjáró kiállítás is színesítette a rendezvényt.