Tárik Meszár kutatási területe egyébként többek közt a Közel-Keleten élő etnikai és vallási kisebbségek helyzete, anyanyelvű nyelvi ismerete segíti a munkájában. Az előadás keretein belül lehetőség nyílt meghallgatni magát az írót, aki az MCC Migrációkutató Intézet vezető kutatója és Kovács Blankát, aki szintén az intézet munkatársa. Az érdeklődők lehetőséget kaptak arra, hogy jobban megismerjék az arab kultúrát, eloszlassák az erről a világról való sztereotípiákat, az eltorzított képet és jobban megértsék az ott zajló folyamatokat. Szó esett például a Közel-Kelet aktuális helyzetéről is, a most zajló, Izrael körüli háború is téma volt a rendezvényen.