Hogyan hat szervezetünkre a mikroműanyag?

A melegítés során felszabaduló mikroműanyagok jelentős egészségügyi kockázatot rejtenek. De mi a helyzet a hűtés közben? Szobahőmérsékleten is veszély leselkedik ránk. A műanyag tárolóedények kisebb mennyiségű mikroműanyagot bocsátanak ki akkor is, ha nem melegítjük őket. Bár pontosan még nem tudjuk, milyen káros hatásokkal járnak az emberi szervezetre, az biztos, hogy a mikroműanyagok felszínükön káros vegyi anyagokat is megköthetnek. Ez láthatatlan veszélyként lopakodik be mindennapjainkba.

Zékány Katalin, egy környezettudatos miskolci édesanya a műanyag tárolókkal kapcsolatban elmondta: