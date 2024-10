A mostani akcióval is szeretnék felhívni a figyelmet az emlőrákkal kapcsolatos legfontosabb információkra. Többek között azt is hangsúlyozzák, hogy 20 éves kortól havonta, a menstruációt végét követő 5-8. napon érdemes önvizsgálatot végezni, ám ez nem helyettesíti a szűrést. 40 éves kor alatt is lehet valaki beteg, ezért minden elváltozással el kell menni ultrahangos és/vagy mammográfiás vizsgálatra. 40 éves kor felett évente érdemes szűrővizsgálatra járni, 45-65 éves kor közöttieknek pedig 2 évente esedékes népegészségügyi szűrésre kell eljárni. 65 éves kor után nem szűnik meg az emlőrák rizikója, innentől is folytatni kell a folyamatos vizsgálatokat évente vagy kétévente.

„Nagyon hálásak vagyunk minden olyan kezdeményezésért, ami segíti a munkánkat abban, hogy minél több ember figyelmét felhívjuk a szűrővizsgálatok fontosságára. Ezzel a pink kamionnal azt is reméljük, hogy a betegségben szenvedők számára támaszt tudunk adni olyan emberek által, akik jártak már ebben a cipőben” – mondta Tóth Krisztina, az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen egyesületének alelnöke.

A rózsaszín kamion egy női sofőrrel teljesíti a fuvarokat.