Óriási értéke van a békének

„És kérdik, egyre többen kérdik / Hebegve, mert végképp nem értik –/ Ők, akik örökségbe kapták –: / Ilyen nagy dolog a Szabadság?” – Márai Sándor Mennyből az angyal című versének szavai csengtek vissza Rada János fülébe, mikor rákérdeztünk, hogy vajon mi lehet a legfőbb üzenete október 6-ának a mai diákság számára. "1956 forradalma kapcsán írta e szavakat a költő, utalva a szabad világ közvéleményének attitűdjeire. Mi szintúgy örökségbe kaptunk számos olyan politikai vívmányt, amelyért a néhai generációk soraiból többeknek az életüket kellett áldozniuk. Ilyen például a nemzeti önrendelkezés, szabadság ügye. Becsüljük meg ezeket az értékeket, és becsüljük meg azt is, ha egy olyan időben élhetünk, amikor nekünk nem kell az életünket kockára tennünk ezekért" – összegzett az egyetemi adjunktus, aki székesfehérváriként szeretett bele Miskolcba, mindenek előtt az egyetem miatt. 2013-ban még a Furmann Dávid-díjat is megkapta. Furmann Dávid (1979-2006) politológus rövid élete alatt számos területen kipróbálta tehetségét, így a Miskolci Egyetemen töltött évei idején tagja volt az egyetemi újság szerkesztőségének is. Az emlékét őrző alapítvány kuratóriuma az egyetemi újságírásban jeleskedők közül választja ki a mindenkori díjazottat.