Az ősszel kezdődött képzés első napján dr. Schirger György vármegyei jegyző köszöntötte a képzésre jelentkező 21 falugondnokot a Vármegyeháza Dísztermében. Beszélt arról, hogy a Magyar Kormány egyik fontos célkitűzése a vidékfejlesztés, azon belül a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése. Hozzátette: ennek egyik eszköze a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyben lévő egyenlőtlenségek mérséklése, amelynek kulcsszereplői a képesített tanya- és falugondnokok.

A képzés lebonyolításában, ahogy eddig is, úgy most is a területen nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete segíti az önkormányzatot.

- Ennek a képesítésnek a megszerzését segíti az a komplex oktatási program, amelyet itt kapnak meg a képzési program résztvevői. Ezt már Jaskó Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének elnöke mondta, aki hozzátette: a társadalom- és közösségismereteket, szociális munka és segítő foglalkozás tudásanyagát is tartalmazó képzés 52 elméleti és 118 óra terepgyakorlatból áll és decemberben vizsgával zárul.