A rendőröknek is akad néha meglepetés az autópályán… szeptember 30-án több bejelentést kaptunk egy nem mindennapi közlekedőről, aki gördeszkával próbált "hazagurulni" az M3-as autópálya leállósávján Budapest irányába, a fiatal férfi, kezében egy szatyorral, hátizsákjával felszerelkezve indult útnak egy gördeszkán számoltunk be róla tegnap. Most a videót is megszereztük: érdemes megnézni a nem mindennapi mutatványt. A felvétel tanúsága szerint a fiatalember érezhette, hogy kissé életveszélyes, amire vállalkozott, hiszen megpróbálja lestoppolni a mellette elsüvítő kamionokat, autókat. No de hogyan állt volna meg neki bárki is?

Később kiderült, menetjegy nélkül maradt, ezért döntött rosszul, és indult útnak. Végül 20 ezer forint bírsággal úszta meg a kalandot.